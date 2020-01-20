ОБСЄ докладатиме всіх зусиль для досягнення повного стійкого припинення вогню на Донбасі, - голова організації Рама

"Ми постійно будемо докладати максимум зусиль, щоб гарантувати припинення вогню, причому повне стійке припинення вогню, оскільки це дуже важливо для цивільних осіб. Те, що як і раніше фіксуються жертви серед цивільного населення, є абсолютно неприйнятним", - сказав він на пресконференції з міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком у понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Рама зазначив, що ОБСЄ буде рішуче заохочувати повне виконання Мінських домовленостей, підтримувати зусилля і роботу Тристоронньої контактної групи, а також процес у нормандському форматі.

"Але обговорення різних домовленостей, угод, формул займає багато часу, а найголовніше - це життя людей, ті труднощі, з якими вони стикаються, населення, яке проживає в районах, охоплених конфліктами", - вважає він.

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Голова ОБСЄ вказав, що відновлення діалогу на найвищому рівні і проведення саміту в нормандському форматі в Парижі є важливими кроками для врегулювання ситуації на Донбасі, але ще багато належить зробити. "Це довга дорога на шляху до тривалого миру", - підкреслив він.