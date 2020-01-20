Іранський міністр Есламі летить до Києва з посланням від президента про катастрофу рейсу МАУ

Про це заявив представник МЗС Ірану Аббас Мусаві, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на іранське агентство IRNA, передає Цензор.НЕТ.

"Розслідування інциденту потребує багато часу, але ми готові співпрацювати", - сказав він.

"Міністр доріг і міського розвитку відбув сьогодні до України з посланням від президента Ісламської республіки Іран з приводу авіакатастрофи. Це демонструє максимальну готовність Ірану до співпраці. Інші країни мають утриматися від політизації цього питання, тому що вони нічого не отримають" - заявив Мусаві.

Представник МЗС Ірану знову висловив співчуття у зв'язку з катастрофою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговори щодо передачі Україні чорних скриньок збитого в Ірані літака МАУ тривають, - Данілов

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Дивіться також: Прощання із загиблими в авіакатастрофі в Тегерані українцями триватиме до 19:00. ФОТОрепортаж

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко 17 січня заявив, що спочатку доступ до чорних скриньок отримає загальна група експертів із Канади, України та Ірану, а після цього їх передадуть нашій країні.

19 січня з'явилися повідомлення, що Тегеран спробує розшифрувати записи бортових самописців самостійно. І лише якщо це не вдасться, передасть їх Україні або Франції.