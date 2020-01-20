Екснардепа Микитася затримали під час спроби покинути Україну, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на журналіста Сергія Лещенка і низку ЗМІ.

"Під час спроби вильоту з України знято з рейсу народного депутата 8 скликання Максима Микитася", - йдеться в повідомленні Лещенка в Telegram.







Фото - NewsOne

Нагадуємо, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і САП 2 жовтня повідомили Микитасю про підозру в заволодінні майном Нацгвардії України на суму понад 81 млн грн. Його дії кваліфіковані за ч.3 ст.27 ч.5 ст.191 КК України. Слідство встановило, що екснардеп, використовуючи підконтрольні йому будівельні компанії, діючи за попередньою змовою з екскомандувачем Нацгвардії, генеральним директором компанії-забудовника, приватним оцінювачем і іншими особами, організував корупційну схему із заволодінням нерухомістю Нацгвардії.

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У 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС України (пізніше реорганізоване в ГУ Нацгвардії України) і компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини повинні були побудувати житловий комплекс з вбудованими паркінгами та нежитловими приміщеннями. В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва, Нацгвардія повинна була отримати в житловому комплексі 50 квартир і 30 паркомісць. У 2016-2017 рр. сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир в будинку, який та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва (біля станції метро "Червоний хутір").

У НАБУ підкреслили, що вартість "цих квартир, як встановила проведена в рамках досудового розслідування експертиза, на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінено квартири, які повинна була отримати Нацгвардія на старті домовленостей".

У травні 2019 про підозру у вчиненні злочину було повідомлено екскомандувачеві Нацгвардії, гендиректору компанії-забудовниці та оцінювачу. У липні коло підозрюваних поповнилося виконавчим директором згаданої компанії.