Експеримент з використанням електронних підручників завершився негативно. Це повчальна історія для нас, - Новосад

"У нас був такий експеримент, він завершився, і завершився він негативно. Це повчальна історія для нас і для системи освіти. Скажімо так: задумка була правильна - перш ніж впроваджувати таке популярне словосполучення, як електронний підручник, потрібно його пропілотувати", - розповіла Новосад в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За словами міністерки, у межах експерименту було закуплено планшети на 1 тис. шкіл, але головна проблема виявилася на етапі закупівлі електронних підручників.

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"Міністерство оголосило конкурс, але те, що нам подали виробники, - це просто жах. Я особисто переглянула всі ці підручники - це жах, який потрібно сховати і більше нікому не показувати. Я не можу допустити, щоб таке закуповувалося за публічні засоби і потрапляло в школи. Це не можна назвати електронними освітніми матеріалами - це просто якісь pdf-ки, до яких десь прибудували звук, де фігурку, яка рухається, і намагаються нам продати за мільйони гривень", - констатувала вона.

Новосад наголосила, що з такими матеріалами якість навчання абсолютно не зміниться.

З огляду на це наприкінці 2019 року вона ухвалила рішення призупинити проведення цього конкурсу.

Водночас міністерка зазначила, що експеримент з пілотування електронних підручників буде відновлено. "Ми зробимо другу спробу. На цей рік ми знову заклали гроші на електронні підручники і нині маємо підготувати нові нормативні документи та нові вимоги до експертизи цих підручників, а також розпочати діалог із виробниками", - заявила Новосад.

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На запитання, чи можна вже нині сказати, наскільки ефективний такий метод порівняно з традиційним навчанням, міністр відповіла, що наразі не бачила дослідження, яке свідчило б, що використання електронних підручників різко покращує освітні досягнення учнів.

"Це, безперечно, впливає на певні навички і цифрову грамотність, це дає змогу не носити з собою підручники зі школи додому. І мені здається, що бажання мати електронні підручники більше викликане світовим треном на діджитал, щоб показати, що ми не відстаємо. Тому мають бути проведені хороші фундаментальні дослідження, щоб зрозуміти, дає це якийсь ефект чи ні", - вважає вона.