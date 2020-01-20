Пристайко: Україна все-таки вимагає передачі їй чорних скриньок збитого в Ірані літака

Про це він сказав журналістам у понеділок на брифінгу після зустрічі з головою ОБСЄ Еді Рамою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні триває обговорення. Ми все-таки вимагаємо, щоб ці скриньки були передані нам. І це буде свідченням готовності іранської сторони до відкритого діалогу, чесного і незаангажованого розслідування цієї трагедії", - сказав Пристайко.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

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Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко 17 січня заявив, що спочатку доступ до чорних скриньок отримає загальна група експертів із Канади, України та Ірану, а після цього їх передадуть нашій країні.

19 січня з'явилися повідомлення, що Тегеран спробує розшифрувати записи бортових самописців самостійно. І лише якщо це не вдасться, передасть їх Україні або Франції.