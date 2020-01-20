"Ні вирубкам у заповідниках": активісти із сокирами прийшли під Мінекоенерго

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
Йдеться про такі національні природні парки, як "Вижницький" у Чернівецькій області, "Голосіївський" у Києві, "Гуцульщина" в Івано-Франківській області та "Ужанський" на Закарпатті.
На акцію зібралося близько 20 осіб. Із собою активісти принесли сокири і бензопили, якими розрубали і розпиляли перед Мінекоенерго дрова на знак протесту.
В руках вони тримають плакати з написами "Досить рубати ліс" і "Ні вирубкам у заповідниках".
Ситуація спокійна.