Голова ОБСЄ 21 січня відвідає Донбас

Про це сказав Еді Рама під час пресконференції в Києві в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Дуже сподіваюся, що погода дозволить нам завершити те, що ми собі запланували, а саме завтра візит на Схід України, де я хочу подивитися, яка там склалася гуманітарна ситуація і ситуація з безпеки в районах, охоплених конфліктом, а також побачити практичну цінність роботи СММ на місцях", - сказав Еді Рама.

Окрім того, він наголосив, що вважає за можливе і необхідне розширення мандату СММ ОБСЄ в Україні.

"Це наша спільна позиція з паном міністром (Пристайком. - Ред.), що внесок, який роблять віддані своїй справі співробітники і співробітниці СММ, є унікальним і дуже важливим для зниження напруженості й сприяння встановлення миру, стабільності і безпеки. Я також поділяю з паном міністром необхідність посилити цю місію, всіляко підтримувати її за рахунок насамперед належного бюджету. Також має бути забезпечено, щоб СММ не лише продовжувала виконувати свою роль, але і посилилася, розширила свою роль за рахунок кращих ресурсів і кращого технічного потенціалу", - пояснив голова ОБСЄ.

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