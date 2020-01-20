Росія - сторона конфлікту на Донбасі, - Сайдік

Про це в інтерв'ю виданню "Коммерсантъ" заявив спецпредставник ОБСЄ в тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік, який пішов зі свого поста, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо подивитеся на Мінські угоди, на те, як вони підписані в оригіналі, ви побачите підписи [колишнього глави місії ОБСЄ в контактній групі] Хайді Тальявіні, [експрезидента України] Леоніда Кучми та [колишнього посла РФ в Україні] Михайла Зурабова. Потім пропущено відстань - і є Захарченко і Плотницький. Чому зверху Україна і Росія? Вони хіба не сторони конфлікту? Саме тому вони стоять зверху. І є один посередник - ОБСЄ", - зазначив Сайдік.

Сайдік наголосив, що Росія відмовляється вважати себе стороною конфлікту, говорить про свою посередницьку роль, однак і її виконувати відмовляється.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибори в ОРДЛО мають відбуватися за українським законодавством і відповідно до стандартів ОБСЄ, - Сайдік

"Візьмімо останній "закон" так званої "ЛНР" про так званий кордон: про те, що "державний кордон" - це вся область. Чи вважає Росія, що це сумісно з Мінськими домовленостями, в яких ідеться про окремі райони Донецької та Луганської областей? Де тут посередництво Росії? Це хіба відповідає Мінським угодам? Ні! Де голос Росії? Посередник іноді зобов'язаний говорити відкрито. Якщо він мовчить, то є припущення, що він згоден. Це лише один приклад... Посередник не може бути на чиємусь боці. Якщо ви читаєте звіти спільної моніторингової місії, то 80-90% відмов у доступі [спостерігачам] припадає на так звані республіки. Де тут посередництво Росії? Якщо хтось посередник, то він має діяти як посередник. А якщо посередник на одному боці, то він не посередник, а "односторонник", - зазначив ексспецпредставник.

На думку Сайдіка, Мінські угоди потрібно продовжувати втілювати в життя.

"На відміну від багатьох і в Україні, і в Росії, і в Європі я вважаю, що Мінські угоди - хороші угоди. Їх можна втілювати в життя. Але це конфлікт глобального масштабу, в якому є нераціональні елементи, що не дозволяють втілювати угоди. Якийсь особливий статус для Донбасу мав би сенс у складі України. Але поки не бачу готовності і бажання керівників так званих республік бути в складі України", - додав він.