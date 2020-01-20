Суми в платіжках за тепло і гарячу воду знижено до 30% в 124 містах, - Гончарук

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Сказано - зроблено! Платіжки на тепло і гарячу воду для громадян знижені до 30%. У 124 містах України здійснило перерахунок 131 підприємство теплокомуненерго.

До урядової ініціативи приєдналися вже 19 обласних центрів: Вінниця, Луцьк, Дніпро, Маріуполь, Житомир, Запоріжжя, Біла Церква, Кропивницький, Сєверодонецьк, Львів, Одеса, Рівне, Тернопіль, Харків, Херсон, Хмельницький, Чернігів, Івано-Франківськ, Київ", - зазначив Гончарук.

Він наводить як приклад платіжки за грудень 2019-го в кількох областях:

— сума перерахунку по 1-кімнатних квартирах: від 80 грн у Київській обл. та до 292 грн у Львівській обл;

— по 2-кімнатних квартирах: від 110 грн у Чернігівській обл, до 435 грн у Дніпропетровській обл.;

— по 3-кімнатних квартирах: від 140 грн у Дніпропетровській обл, до 563 грн у Рівненській обл.

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Також у Тернополі за рішенням органів місцевого самоврядування люди отримали знижку за послуги теплопостачання за три місяці: жовтень, листопад і грудень 2019 року.

За словами прем'єра, це стало можливим, тому що ціни на газ на ринку знизилися, а уряд надав місцевій владі механізм, щоб зробити ці коригування в платіжках.