"Будь ласка, не втягуйте нас": Пристайко звернувся до американських партнерів через ситуацію з імпічментом Трампа

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ""УНІАН", про це Пристайко сказав на пресконференції.

"Що стосується імпічменту, ця тема вже настільки часто згадується і настільки, вибачте за слово, нам набридла, що ми вкотре хочемо сказати:"будь ласка, не втягуйте нас, це по-перше, не до вас, журналісти, а до американської сторони, будь ласка, не втягуйте нас у свої внутрішні політичні події", - закликав Пристайко.

Він заявив, що позиція України завжди виходила з того, що американська двопартійна підтримка в Конгресі є запорукою стійкості відносин України з США.

"Ми не брали участі і не збираємося брати участь у внутрішньополітичній боротьбі, і так само сподіваємося, що в нашій внутрішньополітичній боротьбі інші сторони не беруть участі", - додав глава МЗС.

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Також Пристайко заявив: "Якщо вони хочуть йти шляхом, яким ми йдемо, нашого сліду там немає. Будь ласка, не треба там шукати те, чого немає".