"Настане час - і все вам пояснимо", - Пристайко про поїздку Зеленського в Оман

Про це Пристайко сказав на брифінгу 20 січня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"Що стосується поїздки в Оман, очевидно Міністерство закордонних справ до цього процесу залучено. Наше посольство там надавало і надає організаційне сприяння всього цього візиту. Я знаю про інтерес журналістської спільноти, адже і ми, і адміністрація отримуємо запити, на які ми все вам пояснимо, коли настане час", - сказав він.

Нагадаємо, в Оман Президент Володимир Зеленський разом із родиною полетів 5 січня. Як повідомили в ОП, візит є офіційним, однак президент скористався послугами рейсового літака, витративши власні кошти.

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