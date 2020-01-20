Україна працює над реформою подвійного громадянства, щоб діаспора могла вільно повертатися на батьківщину, - Зеленський

"США є нашим стратегічним партнером, і ми дуже вдячні за підтримку, яку ми отримуємо, оскільки вони прийшли до нас на допомогу в скрутну хвилину. Наша молодь дуже позитивно ставиться до США, і ми сподіваємося, що більше наших молодих людей зможуть отримати чудову освіту в американських університетах, які є одними з найкращих у світі. Ми раді, що люди їдуть і набираються досвіду, але ми також хочемо, щоб наша діаспора в США могла вільно повертатися, тому ми працюємо над реформою подвійного громадянства", - сказав він в інтрв’ю журналу Newsweek, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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