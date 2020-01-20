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20.01.20 14:09

Україна в 2020 році відкриє посольство в Албанії, - Пристайко

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що в 2020 році планується відкрити посольство України в албанській столиці Тирані.

Україна в 2020 році відкриє посольство в Албанії, - Пристайко

Про це Пристайко сказав на пресконференції в Києві 20 січня, після переговорів з чинним головою ОБСЄ, прем'єр-міністром Албанії і міністром у закордонних справах і справах Європи Еді Рамою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми віримо, що це буде не тільки успішний рік взаємодії в рамках ОБСЄ, він також стане роком розквіту відносин України і Албанії. Ми цього року, наприклад, збираємося відкрити наше посольство в Тирані. Ми довгий час над цим працювали. Ми сподіваємося, що цей крок допоможе нашим країнам бути ближче один до одного", - сказав він.

Сьогодні дипломатичні функції в Албанії покладено на посольство України в Греції.

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