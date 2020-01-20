Україна з 1 квітня заборонить в'їзд автомобілів з придністровськими "номерами", - прем'єр Молдови Кіку

Про це 20 січня заявив прем'єр-міністр Іон Кіку, повідомляє NewsMaker, передає Цензор.НЕТ.

За словами Кіку, Молдова з 10 по 20 січня вводила обмеження для проїзду придністровських авто через молдовсько-український кордон, щоб підготуватися до заборони, яку вирішила накласти Україна.

"Кишинів не поступився. Кишинів надав можливість нашим громадянам, які проживають у придністровському регіоні, отримати нейтральні номери, щоб вони могли виїжджати в інші країни. Більшість жителів Придністров'я перейшли на ці номери, але якась частина ще ні", - пояснив він.

"Наші колеги з України попередили, що з 1 квітня вони не впускатимуть автомобілі з придністровськими номерами. Тому фахівці з державних органів країни протягом 10 днів перевірили в тестовому режимі, як діяти, якщо автомобілі не пускатимуть", - зазначив Кіку.

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У посольстві України повідомили, що офіційне рішення влади з приводу автомобілів з придністровськими номерами поки в процесі розробки. "Це питання обговорюється на рівні уряду України. Офіційного повідомлення ми поки не отримували", - додали в посольстві.

Нагадаємо, у відповідь на тестовий режим, оголошений Кишиневом, невизнане Придністров'я 17 січня оголосило, що з 24 січня заборонить автомобілям з молдовськими номерами, якими керують водії із молдовськими правами, перетинати придністровську ділянку молдовсько-українського кордону. Тирасполь обіцяв зняти обмеження, як тільки те саме зробить Кишинів.