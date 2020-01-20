Ексчиновник аеропорту "Запоріжжя" підозрюється в заподіянні підприємству збитків на суму понад 1,5 млн

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Так, прокуратура області здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, яке розслідується УСБУ в області, щодо ймовірного службового підроблення, зловживання службовим становищем та розтрати бюджетних коштів, виділених на реконструкцію КП "Міжнародний аеропорт "Запоріжжя", за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Наразі у кримінальному провадженні провели санкціоновані обшуки у приміщеннях комунального підприємства та підрядних організацій, за місцями мешкання посадових осіб зазначених суб’єктів господарювання у Запоріжжі, Києві та Київській області. У ході процесуальних дій вилучено документи, які сприятимуть встановленню обставин вчинення злочину, а також грошові кошти у розмірі понад 1 млн грн.

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Досудове слідство триває, вживаються заходи щодо встановлення інших осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень.