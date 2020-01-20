Сексуальна освіта в школі - це важливо, але необхідно знайти підходи, щоб ідеї не дискредитували, - Новосад

"Якщо ви говорите, що ми маємо відкрито говорити про сексуальну орієнтацію, і про сексуальну освіту загалом, то я вважаю, що сексуальна освіта в школі – це важливо, але ми ще маємо знайти підходи, як її правильно впроваджувати. Зараз у мене немає готової відповіді, як зробити так, аби не створити з цього ідею, яку дискредитують", - повідомила Новосад в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

На запитання, коли українська освіта перестане уникати питання ЛГБТ та гендерної ідентичності, міністерка відповіла, що це станеться, коли його перестане уникати суспільство. "Якщо говорити про мою особисту позицію з цього питання, то я вважаю, що у вільному суспільству держава не має лізти в приватне життя людини, стосунки з партнером чи партнеркою – це право кожного і кожної обирати з ким будувати своє життя", - зазначила вона.

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Новосад підкреслила, що всі мають розуміти, що є свобода вибору.

"Але є певні речі, в межах яких суспільство має пройти якусь траєкторію дискусій. Мені здається, що українське суспільство на загал ще не прийшло до визнання прав ЛГБТ і узаконення цих прав. А просто взяти щось, що в моєму світі є нормальним, і принести в школу, мені здається, що це буде сприйнято з величезним опором і результату так не досягнеш", - впевнена вона.

Міністерка заявила, що головна мета, щоб було розуміння і прийняття того, що хтось просто інший, і на її думку, одна з цінностей яку вже впроваджує "Нова українська школа" - це повага до вибору іншого.