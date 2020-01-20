Благодійних внесків у лікарнях не буде, - Скалецька

Про це в інтерв'ю "Сегодня" заявила міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька, передає Цензор.НЕТ.

"Я сподіваюся, що неформальні платежі лікарні взагалі вимагати не будуть. Оскільки заклади, крім контракту з НСЗУ, отримують можливість отримувати інші кошти за платні послуги, або з місцевого бюджету, від страхових компаній. Місцевий бюджет може створити місцеві програми щодо тих чи інших захворюваннь. Це означає, що законних способів отримувати офіційні платежі достатньо багато. Неформальних платежів, благодійних внесків – не буде", - сказала Скалецька.

Вона додала, що в разі, якщо такі платежі будуть вимагати, громадяни можуть поскаржитися на гарячу лінію НСЗУ 16-77.

Також, за її словами, механізму співоплати пацієнтом деяких медичних послуг поки немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Другий етап медреформи почнеться 1 квітня, - Скалецька

"Про співоплати ми не говоримо. Насправді є кілька моделей, як може дофінансуватися система надання медичної допомоги. Робота над законопроектами ведеться більше в парламенті. Ми підтримуємо конституційні рішення, пов'язані з додатковим фінансуванням отримання медичної допомоги", - сказала Скалецька.

Вона додала, що цього року планується підготовка та широке обговорення законопоєкту про страхове медичне забезпечення.

"На сьогодні у програму медичних гарантій включено 27 пакетів медпослуг – все, що надавалося і раніше, але коштів виділили більше, ніж у попередні роки на фінансування медичних закладів. Найбільш критичні для збереження життя і здоров'я види допомоги – інсульти, інфаркти, онкологія, пологи, неонатальна допомога новонародженим – оплачуватимуться за підвищеним тарифом", - сказала Скалецька.

Вона додала, що МОЗ розраховує побачити позитивний результат у багатьох ситуаціях, які були критичними, вже в кінці квітня - початку травня.