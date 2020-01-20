Двоє чоловіків загинули від вибуху гранати в Запорізькій області, - поліція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію області

"19 січня близько 10:30 в Запорізьке відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з будинків в селі Лежине Запорізького району виявлено трупи двох чоловіків. З місця події поліцейські вилучили металеві осколки гранати "Ф-1" та інші речові докази", - повідомили правоохоронці.

Поліція встановила, що вибух прогримів в результаті необережного поводження з гранатою, коли господар будинку і місцевий житель (обидва 1981 року народження) вживали спиртні напої. Чоловіки дістали осколкові поранення тіла і померли.

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Поліцейські з місця події вилучили металеві уламки корпусу гранати "Ф-1", важіль детонатора й інші речові докази, які направили на експертизу.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження з боєприпасами) і ч.2 ст.115 (нещасний випадок) КК.