Зеленський обговорив з головою ОБСЄ Еді Рамою розширення мандата СММ на Донбасі, - ОП. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Президента.

"Для нас дуже важливо, що Албанія завжди підтримувала суверенітет і територіальну цілісність України. Дякуємо вам за це", – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що на зустрічі в "нормандському форматі" у Парижі 9 грудня 2019 року сторони домовилися про кілька позицій щодо ОБСЄ, які допоможуть у досягненні миру на Донбасі. Йдеться про цілодобову роботу Спеціальної моніторингової місії, дзеркальне збільшення кількості спостерігачів на контрольованій Україною території та на окупованій, а також про доступ ОБСЄ на ділянки, де не відбулося розведення сил.

"Дуже важливо – це робота ОБСЄ у форматі 24/7 на всій території Донбасу, включно зі спостереженням на українсько-російському кордоні. І вкрай необхідно, щоб там були створені умови для безпеки спостерігачів. Це важлива гуманітарна місія", – наголосив Зеленський.

Згідно з інформацією, чинний голова ОБСЄ погодився, що такий формат допоможе отримувати більш достовірні дані спостереження, "а також зазначив, що Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ слід посилити".

"Сторони обговорили питання розширення мандата місії ОБСЄ в Україні", - йдеться в повідомленні.

В ОП зауважили, що додатково сторони говорили про економічні відносини між Україною та Албанією. Зокрема, співрозмовники наголосили на розвитку туристичної галузі та потенціал товарообігу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна звернулася до ОБСЄ з проханням продовжити діяльність моніторингової місії на Донбасі, - Пристайко