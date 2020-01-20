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20.01.20 15:40

Зеленський обговорив з головою ОБСЄ Еді Рамою розширення мандата СММ на Донбасі, - ОП. ФОТО

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з прем'єр-міністром, міністром європейських та закордонних справ Республіки Албанія, чинним головою ОБСЄ Еді Рамою обговорили ситуацію на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Президента.

"Для нас дуже важливо, що Албанія завжди підтримувала суверенітет і територіальну цілісність України. Дякуємо вам за це", – сказав Зеленський.

Зеленський обговорив з головою ОБСЄ Еді Рамою розширення мандата СММ на Донбасі, - ОП 01

Президент зазначив, що на зустрічі в "нормандському форматі" у Парижі 9 грудня 2019 року сторони домовилися про кілька позицій щодо ОБСЄ, які допоможуть у досягненні миру на Донбасі. Йдеться про цілодобову роботу Спеціальної моніторингової місії, дзеркальне збільшення кількості спостерігачів на контрольованій Україною території та на окупованій, а також про доступ ОБСЄ на ділянки, де не відбулося розведення сил.

"Дуже важливо – це робота ОБСЄ у форматі 24/7 на всій території Донбасу, включно зі спостереженням на українсько-російському кордоні. І вкрай необхідно, щоб там були створені умови для безпеки спостерігачів. Це важлива гуманітарна місія", – наголосив Зеленський.

Зеленський обговорив з головою ОБСЄ Еді Рамою розширення мандата СММ на Донбасі, - ОП 02

Згідно з інформацією, чинний голова ОБСЄ погодився, що такий формат допоможе отримувати більш достовірні дані спостереження, "а також зазначив, що Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ слід посилити".

"Сторони обговорили питання розширення мандата місії ОБСЄ в Україні", - йдеться в повідомленні.

В ОП зауважили, що додатково сторони говорили про економічні відносини між Україною та Албанією. Зокрема, співрозмовники наголосили на розвитку туристичної галузі та потенціал товарообігу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна звернулася до ОБСЄ з проханням продовжити діяльність моніторингової місії на Донбасі, - Пристайко

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