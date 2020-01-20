За свідченнями звільнених полонених відкрили 14 кримінальних проваджень, - Офіс Генпрокурора

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора.

"У своїх свідченнях звільнені бранці повідомили про жорстоке поводження з цивільним населенням, катування, застосування фізичного насильства з боку представників незаконних збройних формувань "ДНР" і "ЛНР" та їх пособників", - повідомляють в ОГП.

У відомстві підкреслюють, що обставини вчинення зареєстрованих злочинів та осіб, які їх скоїли, будуть встановлюватися в межах об’єднаного кримінального провадження за фактами ведення агресивної війни проти України представниками влади Російської Федерації, службовими особами ЗС РФ, членами незаконних збройних організацій "ДНР" і "ЛНР", вчинення ними жорстокого поводження з цивільним населенням і військовополоненими.

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"Зараз вже встановлено 160 місць несвободи на тимчасово окупованій території "Донбасу", - йдеться в повідомленні.

Провадження досудового розслідування в зазначених кримінальних провадженнях доручено слідчим Головного слідчого управління Служби безпеки України.

Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.

Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком з Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.