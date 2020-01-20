Пристайко розповів про шанси отримати компенсацію від Ірану за збитий лайнер МАУ

Про це міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив на пресконференції в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Питання компенсації теж буде обговорено. Але детально це буде обговорено юристами пізніше. Воно, як ви розумієте, складається із кількох рівнів. Перший рівень – ті компенсації, що будуть надані страховими компаніями та авіаційною компанією, потім на більш високому рівні – як будуть надані компенсації іранською стороною... ", - сказав він.

Пристайко вважає, що питання отримання компенсацій від Ірану повинні обговорювати юридичні команди двох країн.

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"Я не очікую, що детальна дискусія відбудеться з міністром інфраструктури, для цього (треба – ред.) увійти в переговори між юридичними командами, але без політичного поштовху, який ми збираємося робити сьогодні, очевидно, цього не буде", - пояснив міністр.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

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Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.