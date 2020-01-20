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20.01.20 16:20

Пристайко розповів про шанси отримати компенсацію від Ірану за збитий лайнер МАУ

Перший рівень компенсацій буде надано страховими та авіакомпанією. Другий рівень - державою Іран. Щоб отримати ці компенсації, потрібен політичний поштовх.

Пристайко розповів про шанси отримати компенсацію від Ірану за збитий лайнер МАУ

Про це міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив на пресконференції в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Питання компенсації теж буде обговорено. Але детально це буде обговорено юристами пізніше. Воно, як ви розумієте, складається із кількох рівнів. Перший рівень – ті компенсації, що будуть надані страховими компаніями та авіаційною компанією, потім на більш високому рівні – як будуть надані компенсації іранською стороною... ", - сказав він.

Пристайко вважає, що питання отримання компенсацій від Ірану повинні обговорювати юридичні команди двох країн.

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"Я не очікую, що детальна дискусія відбудеться з міністром інфраструктури, для цього (треба – ред.) увійти в переговори між юридичними командами, але без політичного поштовху, який ми збираємося робити сьогодні, очевидно, цього не буде", - пояснив міністр.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

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Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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