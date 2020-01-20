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20.01.20 16:50

МЗС України вимагає від Великої Британії виключити зображення тризуба з "Посібника з протидії екстремізму"

Міністерство закордонних справ України вимагає від британського дипвідомства і поліції виключити зображення Герба України - тризуба з "Посібника з протидії екстремізму", поширеного раніше правоохоронними органами Великої Британії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МЗС України.

"Зараз ми очікуємо офіційний коментар британського Форін Офісу і поліції. Виходимо з розуміння, що його буде оприлюднено найближчим часом. У разі підтвердження згаданого факту, вимагаємо виключити українську державну символіку з посібника", - йдеться в коментарі.

У міністерстві підкреслили, що державний герб України веде свій початок з Київської Русі і є одним із символів єдності українців, широко використовується державними органами влади та громадськістю.

"Будь-яке пов'язування Державного герба України з екстремізмом ображає почуття мільйонів людей в Україні і за її межами", - підкреслює український МЗС.

МЗС України вимагає від Великої Британії виключити зображення тризуба з Посібника з протидії екстремізму 01

Раніше посольство України у Великій Британії також засудило розміщення зображення тризуба в "Посібнику з протидії екстремізму".

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