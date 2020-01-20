Формальна причина 34-літньої заборони на в'їзд до окупованого Криму - адмінпротокол за незаконну трудову діяльність, - журналіст Ібрагімов

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
За його словами, 18 травня 2019 року співробітники російського Центру з протидії екстремізму фіксували його на камеру, коли він вів стрім для Крим.Реалії траурного мітингу в День пам'яті жертв депортації кримських татар у Сімферополі.
Пізніше, 30 травня, зазначив Ібрагімов, співробітники ОМОНу затримали його біля будівлі підконтрольного Росії Київського районного суду в Сімферополі, звідки доставили в управління з питань міграції МВС Росії в Криму, де його оштрафували на дві тисячі рублів за статтею 18.10 КоАП Росії.
"Співробітники міграційної служби розповіли мені тоді, що до них потрапила заява на мене про незаконну трудову діяльність, показали мені оперативне відео, яке зняв співробітник Центру "Е". На відео я стояв зі смартфоном і в прямому ефірі брав коментар у Нарімана Джеляла з приводу траурного мітингу. Тоді ж співробітники Федеральної міграційної служби склали на мене протокол і оштрафували на дві тисячі рублів і порадили отримати акредитацію в МЗС (Росії. - Ред.) для офіційної роботи", - розповів журналіст.
За словами Ібрагімова, він через пару днів сплатив штраф і ще протягом місяця працював у Криму. Під час чергового відрядження 19 січня 2020 року на адміністративному кордоні з Кримом співробітник прикордонної служби ФСБ Росії вручив журналісту повідомлення про заборону на в'їзд в Росію і окупований Крим до 30 травня 2054 року.
"Дата 30 травня 2054 року в цьому повідомленні підтверджує, що приводом для заборони на в'їзд став адміністративний позов і штраф від 30 травня 2019 року", - пояснив журналіст.
Нагадаємо, в постанові, яку вручили Ібрагімову на адмінмежі Криму з Херсонською областю, сказано, що йому заборонили в'їзд до Росії і Крим до кінця травня 2054 року. За словами журналіста, все проходило ввічливо, але чіткого роз’яснення, з чим пов'язана заборона, немає ні в постанові, ні в усному поясненні.