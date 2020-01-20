Формальна причина 34-літньої заборони на в'їзд до окупованого Криму - адмінпротокол за незаконну трудову діяльність, - журналіст Ібрагімов

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

За його словами, 18 травня 2019 року співробітники російського Центру з протидії екстремізму фіксували його на камеру, коли він вів стрім для Крим.Реалії траурного мітингу в День пам'яті жертв депортації кримських татар у Сімферополі.

Пізніше, 30 травня, зазначив Ібрагімов, співробітники ОМОНу затримали його біля будівлі підконтрольного Росії Київського районного суду в Сімферополі, звідки доставили в управління з питань міграції МВС Росії в Криму, де його оштрафували на дві тисячі рублів за статтею 18.10 КоАП Росії.

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"Співробітники міграційної служби розповіли мені тоді, що до них потрапила заява на мене про незаконну трудову діяльність, показали мені оперативне відео, яке зняв співробітник Центру "Е". На відео я стояв зі смартфоном і в прямому ефірі брав коментар у Нарімана Джеляла з приводу траурного мітингу. Тоді ж співробітники Федеральної міграційної служби склали на мене протокол і оштрафували на дві тисячі рублів і порадили отримати акредитацію в МЗС (Росії. - Ред.) для офіційної роботи", - розповів журналіст.

За словами Ібрагімова, він через пару днів сплатив штраф і ще протягом місяця працював у Криму. Під час чергового відрядження 19 січня 2020 року на адміністративному кордоні з Кримом співробітник прикордонної служби ФСБ Росії вручив журналісту повідомлення про заборону на в'їзд в Росію і окупований Крим до 30 травня 2054 року.

"Дата 30 травня 2054 року в цьому повідомленні підтверджує, що приводом для заборони на в'їзд став адміністративний позов і штраф від 30 травня 2019 року", - пояснив журналіст.

Нагадаємо, в постанові, яку вручили Ібрагімову на адмінмежі Криму з Херсонською областю, сказано, що йому заборонили в'їзд до Росії і Крим до кінця травня 2054 року. За словами журналіста, все проходило ввічливо, але чіткого роз’яснення, з чим пов'язана заборона, немає ні в постанові, ні в усному поясненні.