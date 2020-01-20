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20.01.20 17:34

Водій на Харківщині збив на смерть двох людей і зник, - поліція. ФОТО

Поліція розшукує водія, який на дорозі в Харківській області збив на смерть двох людей і зник з місця події.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Тіла загиблих чоловіків з характерними для ДТП тілесними ушкодженнями були виявлені 20 січня близько 7:30 на узбіччі автодороги Дергачі - Козача Лопань. За попередніми даними, наїзд скоїв транспортний засіб під керуванням невстановленого водія, який рухався по автодорозі з боку селища Козача Лопань у напрямку міста Дергачі", - повідомляє поліція.

Водій на Харківщині збив на смерть двох людей і зник, - поліція 01

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За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Співробітники поліції з'ясовують всі обставини ДТП і вживають заходів для встановлення особи загиблих і водія.

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