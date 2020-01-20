Призначення адвоката Януковича Бабікова заступником директора ДБР є диверсією, - Ігор Луценко

Про це повідомив екснардеп від "Батьківщини" Ігор Луценко, передає Цензор.НЕТ.

"Я вважаю цей крок диверсією, покликаною зруйнувати слідство, приховати правду про Майдан для подальших спекуляцій", - написав він.

Луценко підкреслив, що "конкурсу в ДБР де-факто не було. Була його імітація. За пару робочих днів претендентам треба було зібрати пакет документів (практично неможливо) і особисто приїхати до Києва для їхньої здачі. Оголошення про проведення конкурсу широко не поширювалося. Хід конкурсу був закритим, хто пройшов які етапи не повідомлялося навіть претендентам, не те що громадськості".

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Також він переконаний, що адвокат Януковича Бабіков, якщо він все-таки буде призначений першим заступником голови ДБР, матиме конфлікт інтересів, який неможливо буде уникнути: "Він координуватиме діяльність і самого слідства, і оперативної підтримки. Тому його призначення - це етап розвалу справ у судах, зокрема в ЄСПЛ".

Луценко також прокоментував фразу Венедіктової про "політичні ігри".

"До пані Венедіктової зверталися родини Небесної Сотні, адвокати. Ці люди 6 років свого життя поклали на те, щоб домогтися справедливості. Справедливість для них дорожча за гроші, і в жодні політичні ігри їм гратися не цікаво", - резюмував екснардеп.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про підписання в.о. директора ДБР Іриною Венедіктовою наказів про призначення своїх заступників.

Раніше повідомлялося, що заступником директора ДБР збираються призначити адвоката Януковича Олександра Бабікова. Саме він буде займатися аудитом справ Майдану, які зараз передають в ДБР. Громадська організація "Сім'я Героїв Небесної сотні" передала в.о. глави ГБР Ірині Венедіктовой пакет документів на підтвердження того, що Олександр Бабіков активно захищав Януковича, зокрема, у справі про вбивство і насильство над протестувальниками взимку 2014 року.