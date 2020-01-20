Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
20.01.20 18:19

Мінекоенегро за порушення не продовжило контракт із директором Ужанського нацпарку, співробітники не пускають на місце роботи нового керівника

Більше 2,3 мільйона гривень збитків завдала державі незаконна вирубка в Ужанському національному парку.

Мінекоенегро за порушення не продовжило контракт із директором Ужанського нацпарку, співробітники не пускають на місце роботи нового керівника

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінекоенерго.

Повідомляється, що з 2016 по 2018 рік, коли директором парку був Віктор Беркович, Державна екологічна інспекція України провела три планові і шість позапланових перевірок, унаслідок яких зафіксовано низку порушень на загальну суму 2 319 630 гривень збитків. Зокрема, було виявлено незатверджені ліміти вирубки дерев, незаконні суцільні рубки, незаліснення щойно вирубаних ділянок і невідповідність площ і контурів ділянок. Також було зафіксовано факти побиття активістів.

У зв'язку з наведеними фактами з Віктором Берковичем не продовжено контракт. Однак працівники парку не допускають до робочого місця нового керівника Василя Пацканя. Про це складено відповідну заяву в поліцію.

Читайте також: "Ні вирубкам у заповідниках": активісти із сокирами прийшли під Мінекоенерго

Зазначається, що Ужанський національний парк - унікальне місце на межі трьох держав, він є складовою частиною першого у світі тристороннього українсько-польсько-словацького міжнародного біосферного резервату "Східні Карпати" (об'єкта ЮНЕСКО).

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100