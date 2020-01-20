Мінекоенегро за порушення не продовжило контракт із директором Ужанського нацпарку, співробітники не пускають на місце роботи нового керівника

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінекоенерго.

Повідомляється, що з 2016 по 2018 рік, коли директором парку був Віктор Беркович, Державна екологічна інспекція України провела три планові і шість позапланових перевірок, унаслідок яких зафіксовано низку порушень на загальну суму 2 319 630 гривень збитків. Зокрема, було виявлено незатверджені ліміти вирубки дерев, незаконні суцільні рубки, незаліснення щойно вирубаних ділянок і невідповідність площ і контурів ділянок. Також було зафіксовано факти побиття активістів.

У зв'язку з наведеними фактами з Віктором Берковичем не продовжено контракт. Однак працівники парку не допускають до робочого місця нового керівника Василя Пацканя. Про це складено відповідну заяву в поліцію.

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Зазначається, що Ужанський національний парк - унікальне місце на межі трьох держав, він є складовою частиною першого у світі тристороннього українсько-польсько-словацького міжнародного біосферного резервату "Східні Карпати" (об'єкта ЮНЕСКО).