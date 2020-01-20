Порошенко відвідав ДБР, щоб отримати повістки на допит як свідок. Йому їх вручив ймовірний фігурант "плівок Труби" Корецький, - адвокат Головань

Про це повідомив адвокат п'ятого президента України Ігор Головань, інформує Цензор.НЕТ.

Він підкреслив, що Порошенкові досі жодних повісток не вручали.

"На 31 січня і 11 лютого у Петра Порошенка заплановано закордонні відрядження, про що він повідомив ДБР. Тому, Петро Порошенко має намір відвідати ДБР 24 січня і свідчити не тільки у справі про Мінські угоди, а й щодо всіх інших проваджень, сфабрикованих за вказівкою офісу президента", - зазначив Головань.

Він також повідомив, що повістки вручав начальник третього слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань ДБР Корецький, "ймовірний учасник діалогів із ексдиректором ДБР Романом Трубою".

"До речі, сьогодні з заяви Корецького одному з телеканалів отримано якісний зразок його голосу, який буде використаний при здійсненні міжнародної фоноскопічної експертизи стосовно опублікованих записів незаконного впливу на слідство з боку Труби та посадовців офісу Президента", - написав Головань.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ відкрити кримінальні провадження за заявою адвоката п'ятого президента України Порошенка Ігоря Голованя щодо кількох осіб, серед яких директор ДБР Труба, керівник Офісу президента Андрій Богдан і заступник голови ОП Андрій Смирнов.

Попередня кваліфікація проваджень: ч.2 ст. 344 ККУ (використання свого службового становища при здійсненні незаконного впливу на державного діяча), ч.1 і ч.2 ст. 369 ККУ (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі), ч. 2 ст. 387 ККУ (розголошення даних досудового слідства) та замах на вчинення кримінального злочину, передбаченого ч 2. ст. 372 ККУ (свідоме притягнення невинного до кримінальної відповідальності)

Журналістка Ольга Худецька заявила, що Труба має розслідувати справи проти себе, оскільки в 2014 фабрикував справи проти Євромайдану.

Після цього 1 січня п'ятий президент Петро Порошенко сказав, що Труба буде притягнутий до відповідальності і за злочини, які він скоїв під час перебування на посаді, і за переслідування майданівців у лютому 2014 року.