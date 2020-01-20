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20.01.20 18:51

Добровольці збирають кошти для командира 8-го батальйону УДА Андрія Гергерта, в якого діагностовано рак

Бійці 8-го батальйону Української добровольчої армії просять фінансово допомогти їхньому командиру Андрію Гергерту (Червень), у якого діагностовано рак шлунка.

Добровольці збирають кошти для командира 8-го батальйону УДА Андрія Гергерта, в якого діагностовано рак

Про це повідомляється на сторінці батальйону в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Просимо допомогти врятувати життя нашого командира Андрія Гергерта, друга Червня. Страшний діагноз - рак шлунка! Ситуація дуже складна. В даний час комбат перебуває на операційному столі", - сказано в повідомленні.

Добровольці просять допомогти фінансово. Кошти можна направити на картку "Приватбанку" 4627055110009379 (Гергерт Андрій Валерійович).

"Когось війна вирвала з цього світу кулею, а з когось висмоктує життя по краплині. Не дозволимо вирвати Комбата від родини та чотирьох його дітей! Той, хто жертвував собою заради України, потребує допомоги сьогодні від нас!", - сказано в повідомленні батальйону.

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