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20.01.20 18:27

184 громадян України незаконно утримують на окупованих територіях Донбасу, - СБУ

Незаконно утримують на тимчасово окупованих територіях Донбасу 184 людини.

184 громадян України незаконно утримують на окупованих територіях Донбасу, - СБУ

Про це повідомили в Службі безпеки України у відповідь на запит Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"В рамках Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України, за даними інформаційного обліку Об'єднаного центру з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб у районі здійснення заходів щодо забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі і стримування агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях станом на 20.01.2020 запитуються як незаконно позбавлені волі на території ТОТ в Донецькій і Луганській областях - 184 особу", - сказано в повідомленні.

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Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.

Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком із Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.

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