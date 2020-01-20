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20.01.20 18:45

Ворог від початку доби 7 разів порушив перемир'я. Втрат немає, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем і іншої стрілецької зброї.

Ворог від початку доби 7 разів порушив перемир'я. Втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Два ворожі обстріли по наших позиціях здійснено в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

П'ять ворожих обстрілів було зафіксовано в районі оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

Сьогодні, 20 січня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає".

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