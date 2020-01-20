Всі фрагменти збитого в Ірані літака МАУ повернуть в Україну, - Офіс президента

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіційне інтернет-представництво президента.

Глава Української держави констатував, що в питанні з’ясування обставин трагедії іранська сторона дотрималася більшості домовленостей.

"Усе, про що ми говорили з Президентом Ірану, здебільшого було виконано", – сказав Володимир Зеленський. Він зазначив, що йдеться про допуск до роботи в Тегерані 45 українських фахівців, швидку ідентифікацію тіл громадян України та їхнє повернення.

Глава держави окремо акцентував увагу на необхідності забезпечення подальшого ефективного розслідування авіакатастрофи.

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Володимир Зеленський обговорив зі Спеціальним представником Президента Ірану питання передачі Україні для розшифровки бортових самописців українського літака. Він підкреслив, що Україна має необхідні технічні можливості та досвідчених фахівців для належного виконання цієї роботи.

Очікується прибуття групи представників Ірану, які ознайомляться з технічними можливостями України для розшифровки "чорних скриньок". Сторони погодилися, що всі залишки літака, які збереглися після катастрофи, мають бути повернені в Україну.

Також порушувалося питання компенсації близьким і рідним загиблих в авіакатастрофі та створення спільної слідчої групи.

"Ми вже ніколи не зможемо повернути батьків, дітей, рідних їхнім родинам. Єдине, що ми можемо їм дати, – це справедливість. А справедливість полягає у правді. Я обіцяв рідним і близьким загиблих, я обіцяв народу України, що істину буде встановлено. Ми маємо знати, що сталося", – наголосив Володимир Зеленський.

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Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка зазначив, що потрібно забезпечити співпрацю відповідних органів двох країн для ефективного розслідування.

Сторони висловили співчуття у зв’язку із загибеллю громадян України та Ірану.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

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Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.