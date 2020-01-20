Пристайко: У Мінську обговорюють дев'ять ділянок розведення сил на Донбасі, але узгодити мають три

Про це на брифінгу 20 січня сказав міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ГОРДОН".

Він розповів, що Україна передала свої пропозиції в Мінську, вони раніше були розроблені Генштабом Збройних сил України.

"Наша ідея в тому, що ці ділянки повинні мати безпосередню гуманітарну спрямованість для населення по обидві сторони лінії розмежування. Не хотів би зараз називати містечка, які близько прив'язані географічно, тільки тому, що до наших трьох пропозицій з'явилося ще по три пропозиції від кожної сторони - Луганська і Донецька. Тобто, зараз на столі у Мінську є фактично дев'ять ділянок, і робота переговоних груп - звести їх до трьох, як домовилися лідери [країн "Нормандської четвірки"]. Щоб не зривати цей переговорний процес, не ускладнюючи його, він і без цього надзвичайно складний, я дозволю собі утриматися від назв містечок, але найближчим часом їх буде [оприлюднено]", - сказав Пристайко.

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