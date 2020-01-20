Понад 10 млн грн витратять на довибори нардепа по округу №179 на Харківщині, - ЦВК

Про це повідомляє пресслужба Центрвиборчкому, передає Цензор.НЕТ.

Всього заплановано 10 млн 332 тис. грн, з яких:

витрати ЦВК становлять 1 млн 58 тис. 28 грн. Зокрема, основна частина коштів передбачена на виготовлення виборчої документації - 718 тис. 756 грн і на оплату послуг ЗМІ (друкованої площі та ефірного часу) для оприлюднення рішень ЦВК - 223 тис. 942 грн;

витрати окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України, зокрема витрати дільничних виборчих комісій - 9 млн 255 тис. 109 грн;

витрати на придбання паперу та витратних матеріалів для виготовлення органом ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень - 19 тис. 200 грн.

Нагадаємо, нардепом-мажоритарником у цьому окрузі було обрано Олексія Кучера від "Слуги народу". Володимир Зеленський 5 листопада 2019-го призначив його главою Харківської облдержадміністрації.

Довибори відбудуться 15 березня 2020 року.

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