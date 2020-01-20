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20.01.20 20:32

Понад 10 млн грн витратять на довибори нардепа по округу №179 на Харківщині, - ЦВК

ЦВК затвердила обсяг коштів Держбюджету, необхідних для підготовки та проведення проміжних виборів народного депутата України в УВО №179 з центром у Лозовій на Харківщині.

Понад 10 млн грн витратять на довибори нардепа по округу №179 на Харківщині, - ЦВК

Про це повідомляє пресслужба Центрвиборчкому, передає Цензор.НЕТ.

Всього заплановано 10 млн 332 тис. грн, з яких:

Нагадаємо, нардепом-мажоритарником у цьому окрузі було обрано Олексія Кучера від "Слуги народу". Володимир Зеленський 5 листопада 2019-го призначив його главою Харківської облдержадміністрації.

Довибори відбудуться 15 березня 2020 року.

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