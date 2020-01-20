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20.01.20 20:25

Родинам загиблих під час катастрофи лайнера українців слід негайно виплатити компенсації, - глава судової влади Ірану

Глава судової влади Ірану Ібрагім Раїса закликав негайно виплатити компенсації сім'ям загиблих під час аварії збитого іранськими ВПС лайнера МАУ.

Родинам загиблих під час катастрофи лайнера українців слід негайно виплатити компенсації, - глава судової влади Ірану

Про це повідомляє іранське інформаційне агентство "Tasnim", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Під час нинішньої зустрічі Раїса також оголосив, що глава судової влади зв'язався з усіма іранськими сім'ями потерпілих аварію на українському літаку, і наголосив на необхідності негайної компенсації", - сказано в повідомленні на сайті інформагентства.

Зазначається, що заяву Раїса зробив під час засідання Вищої судової ради країни.

Раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що родичі загиблих в авіакатастрофі лайнера МАУ в Ірані українців можуть розраховувати на кілька рівнів отримання компенсації.

За його словами, перший рівень компенсацій буде надано страховими і авіакомпанією. Другий рівень - державою Іран, і щоб отримати ці компенсації, потрібен політичний поштовх.

20 січня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прибулим в Україну спеціальним представником президента Республіки Іран Мохаммадом Есламі. Сторони обговорили зокрема питання виплати Іраном компенсації родичам загиблих в авіакатастрофі українців.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

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Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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