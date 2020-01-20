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20.01.20 20:56

Громадянин намагався провезти на окуповані території комплектуючі до зброї, - Держприкордонслужба

Українець намагався перевезти через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Гнутове" приховані в ящику для інструментів комплектуючі до зброї.

Громадянин намагався провезти на окуповані території комплектуючі до зброї, - Держприкордонслужба

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Сьогодні громадянин України намагався перевезти через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Гнутове" комплектуючі до зброї. 37-річний чоловік за кермом автомобіля марки "Рено" прямував на тимчасово окуповану територію України", - сказано в повідомленні.

Так, під час поглибленого огляду автомобіля в багажному відділенні правоохоронці виявили приховані в ящику для інструментів складові частини до зброї - 7 спускових і 7 зворотних механізмів, а також пружини.

"Виявлені деталі вилучено і буде направлено на експертизу, яка і встановить тип зброї, до якої вони можуть належати", - додали в Держприкордонслужбі.

Про згаданий факт повідомлено співробітникам Нацполіції України.

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