Через поганий технічний стан 20 з 35 профільних заводів не можуть виготовляти спирт, - Мінекономіки

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства, 20 січня відбулася щомісячна нарада Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України з керівниками спиртових заводів, під час якої учасники повідомили про хід виконання заходів для подальшої передачі підприємств у Фонд держмайна та приватизації.

Під час наради заступник голови відомства Тарас Висоцький нагадав про рішення уряду, згідно з яким 35 об’єктів, що входять до складу концерну "Укрспирт" мають бути передані на приватизацію до Фонду держмайна. "У нас є чіткий план з підготовки підприємств до приватизації і ми зустрічатимемося кожного місяця з керівниками підприємств, щоб перевіряти хід його виконання. Наразі керівники звітували про стан підготовки документації, необхідної для передачі від органу управління до ФДМУ. Наступний крок: підготувати нову редакцію статутів та завершити інвентаризацію", - розповів заступник Міністра. Під час наради 20 підприємств відзвітували про проведення інвентаризації, решта 15 з об’єктивних причин потребують організації спільних з Міністерством заходів для завершення інвентаризації.

За підсумками наради визначено, що серед 35 підприємств концерну "Укрспирт" 3 здійснюють виробництво харчового спирту, 1 виробляє лікеро-горілчану продукцію, ще 4 заводи виготовляють спиртову продукцію технічного призначення. 7 заводів можуть відновити виробництво протягом місяця. 4 підприємства знаходяться в незадовільному технічному стані та не здатні здійснювати виробничу діяльність, решта 16 потребують суттєвої модернізації.