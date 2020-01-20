НАБУ повідомило про підозру свідкові, який відмовився давати свідчення у справі екс-нардепа Скуратовського

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна, з посиланням на САП

"Під процесуальним керівництвом прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про підозру особі, яка без поважних причин відмовилася давати свідчення в рамках розслідування кримінального провадження щодо декларування недостовірної інформації народним депутатом України VIII скликання", - зазначили в САП.

Так, зазначеній особі, яку викликали як свідка в рамках досудового слідства, було роз'яснено процесуальні права та обов'язки, але вона відмовилася від надання свідчень, посилаючись на ст.63 Конституції України.

"Однак посилання на цю статтю в цьому випадку є безпідставним і необґрунтованим, оскільки обставини, через які допитували свідка, не стосувалися його особисто або членів його сім'ї чи близьких родичів і не могли стати підставою для їх підозри у скоєнні злочину", - наголосили в САП.

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Зазначається, що дії свідка кваліфіковано за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.385 Кримінального кодексу України.

Як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", йдеться про справу нардепа Верховної Ради VIII скликання, члена фракції "Радикальної партії Олега Ляшка" Сергія Скуратовського.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від п'ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на термін до шести місяців.

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Як повідомлялося, 6 вересня 2019 року Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру колишньому депутату Верховної Ради Скуратовському.

Ексдепутата підозрюють у приховуванні корпоративних прав дружини на три юридичні особи загальною вартістю понад 24 млн грн, а також користування автомобілем Mercedes-Benz S450 і нежитловим приміщенням вартістю 1,5 млн грн.

У САП зазначили, що у зв'язку з тим, що місцезнаходження Скуратовського наразі не встановлено, про підозру повідомлено заочно.