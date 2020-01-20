У будівлі ЦВК застрелився співробітник Управління держохорони (оновлено)

Першим про те, що в будівлі ЦВК загинула людина, повідомило видання "Інформатор", передає Цензор.НЕТ. За словами свідків, загиблому на вигляд 20-25 років, він був одягнений у камуфляж.

Начальника Управління держохорони Сергій Рудь у коментарі УНІАН підтвердив факт загибелі співробітника.

"Проводяться слідчі дії, вам все розкажуть пізніше", - сказав він.

На уточнююче запитання, чи відповідає дійсності ця інформація, Рудь сказав: "Є 200-й, так".

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На місце інциденту виїхали співробітники слідчо-оперативної групи для з'ясування всіх обставини події. Тривають першочергові слідчі дії. Провадження відкрито за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Розслідуванням обставин того, що сталося, займатиметься Державне бюро розслідувань (ДБР).

Пізніше в ДБР повідомили, що розслідують обставини загибелі співробітника Управління держохорони в приміщенні ЦВК. "За попередньою інформацією, близько 18:20 20 січня 2020 працівник УДО вистрілив собі в голову з табельної зброї, а саме пістолета Макарова. Від одержаного поранення військовослужбовець загинув на місці", - сказано в повідомленні пресслужби відомства.