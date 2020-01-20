Школа має стати гендерно нейтральною, - Новосад

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр заявила в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Я не знаю, коли вона такою стане. Але я точно робитиму все можливе, щоб вона такою стала, тому що я вважаю, що школа має будуватися на рівності можливостей і на навчанні учнів цієї цінності. Безперечно, що в школах не повинно бути місця якимось архаїчним стереотипам і уявленням, які там були присутні в попередньому столітті, але досі фігурують у нашому суспільстві", - зазначила вона.

На думку міністра, в останні кілька років було закладено правильний механізм, а саме Антидискримінаційна експертиза підручників.

"Я однозначно її підтримуватиму. Свою роботу я почала з протистояння в ситуації з курсом "Основи сім'ї". Безумовно, висновок повинні давати експерти, але я теж вмію читати і не хочу, щоб у школах дітям навішували такі догми. Але для цього потрібна професійна Антидискримінаційна експертиза. Зі свого боку я хочу її перенести не тільки на підручники, для яких вона застосовується, а й на інші посібники і навчальні матеріали, на які міністерство дає гриф", - зазначила Новосад.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сексуальна освіта в школі - це важливо, але необхідно знайти підходи, щоб ідеї не дискредитували, - Новосад