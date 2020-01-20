Пасажири побили провідника через прохання не палити в тамбурі

Інцидент стався в ніч на 20 січня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

"Провідник поїзда № 43 Київ - Івано-Франківськ зазнав тілесних ушкоджень від чотирьох пасажирів. Вони курили в тамбурі вагона, тому провідник зробив їм з цього приводу зауваження. У результаті 50-річний залізничник зазнав забої обличчя", - сказано в повідомленні.

Начальник поїзда викликав поліцію на вокзал до Львова. Хуліганів зняли з поїзда і затримали.

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"Укрзалізниця нагадує пасажирам про заборону паління тютюнових виробів у громадських місцях, зокрема у вагонах поїздів, - про це йдеться в статті 13 Закону України від 11.06.2009 № 2899-15 "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їхнього шкідливого впливу на здоров'я населення"", - додали в пресслужбі.