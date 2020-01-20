Лукашенко призначив нових міністра оборони і начальника Генштабу

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє БЕЛТА.

Посаду керівника військового відомства посяде генерал-майор Віктор Хренін, який був командувачем військами Західного оперативного командування. Начальником Генерального штабу ЗС призначено генерал-майора Олександра Вольфовича, який раніше працював першим заступником начальника Генштабу.

Президент пояснив, що напередодні прийняв рішення призначити міністра оборони Андрія Равкова державним секретарем Ради безпеки і вирішив не затягувати з призначенням нового керівника військового відомства. "Ми люди військові, час непростий. Це не означає, що завтра війна і нам із кимось доведеться воювати - у жодному разі. Але військова організація не терпить невизначеності", - підкреслив Олександр Лукашенко.

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За словами глави держави, кандидати на посади міністра оборони і начальника Генштабу розглядалися кілька місяців. Президент пояснив призначення: "Нам дуже важливо зараз підняти значимість військ. І Хренін, і Вольфович - це люди одного калібру, люди підготовлені. Я уважно вивчав їхні біографії: вони паралельно пройшли той самий шлях. Я завжди прискіпливо дивлюся, чи були "на землі". Вони і взводами командували, і ротний досвід, і батальйону. Тобто вони знають життя армії не з чуток. Це дуже важливо. Я думаю, що вони знайдуть взаєморозуміння. Інакше і бути не може в білоруській армії. Якщо розуміння немає, значить, і людей там не повинно бути таких".

Олександр Лукашенко звернув увагу, що Олександр Вольфович вже володіє чудовим досвідом роботи в Генеральному штабі, про нього відгукуються як про дуже хорошого практика. "Я визнав за необхідне не смикати його звідти, бо посада начальника Генштабу дуже важлива, - зазначив глава держави. - Я, звичайно, не дозрів для того, щоб реформувати армію таким чином, щоб міністр оборони якимись представницькими функціями володів, а начальник штабу був фактично керівником армії. Я думаю, що єдиноначальність для нас у нормі: у нас компактна, не така вже велика і не мала армія. Нам не треба ламати тут структуру управління, але спільну мову треба знаходити".

Президент додав, що перед призначенням кандидатів вивчалися і негативні висновки щодо них. Однак всіх він охарактеризував як людей підготовлених і відданих Білорусі, "які не мислять свого життя без цього шматка землі". "Думаю, у нас спільні цілі. Перед нами стоять спільні завдання, і ми повинні будемо їх вирішувати", - резюмував він.

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