У 2020 році мають приватизувати понад 300 державних об'єктів, - Гончарук

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу глави уряду.

Прем'єр-міністр наголошує, що приватизація торкнеться перш за все збиткових підприємств, а всі стратегічні підприємства залишаться у власності держави.

"Десятиліттями більшість держпідприємств були збитковими для держави, але досить прибутковими для олігархів, які через "своїх" людей на посадах заробляли мільйони. Ці схеми ми ліквідуємо. Збиткові підприємства будуть приватизовані. При цьому всі стратегічні підприємства залишаться у власності держави!" - заявив Гончарук.

Для того, щоб приватизація проходила максимально прозоро, Фонд держмайна запустив віртуальну кімнату даних.

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"Це пілотний проєкт, де всі документи підприємства будуть доступні в електронному форматі для всіх охочих. Інвестор знатиме не тільки назву підприємства, а й поточний стан справ", - пояснив Гончарук.

"Прозорі умови приватизації - це одна з ключових умов інвестиційної привабливості України!" - підсумував прем'єр-міністр.



