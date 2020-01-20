"Північний потік-2" - зашморг на українській ГТС, але Австрія і Німеччина з цим не згодні, - Щерба

Про це заявив посол України в Австрії Олександр Щерба в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Nord Stream 2 - це зашморг на українській ГТС. Австрія з цим не згодна, виступає одним фронтом із Німеччиною. Вони щиро не бачать для себе небезпеки", - сказав він, коментуючи питання про те, чи справді в Австрії не бачать загрози в російському газопроводі для безпеки Європи загалом і України зокрема.

За словами посла, австрійська позиція з приводу небезпеки "Північного потоку-2" для України така: "Вам же німецький канцлер пообіцяла, що без газу і без транзиту ви не залишитеся, тому вірте нам, ми не обдуримо".

"Тут не проблема різного розуміння, а проблема різних інтересів", - підкреслив Щерба.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг заявив, що Австрія відкидає екстериторіальний ефект санкцій США проти російського проєкту газопроводу "Північний потік-2". Також він запевняв, що "Північний потік-2" нібито не торкнеться інтересів України.

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