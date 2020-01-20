Ексадвокат Януковича Бабіков став першим заступником голови ДБР

Як передає Цензор.НЕТ, відповідна інформація з'явилася на офіційному сайті ДБР.

Ще вдень 20 січня в розділі керівництво була інформація тільки про тимчасову виконуючу обов'язки директора Бюро Ірину Венедіктову.

Однак, у своєму відеозверненні вона повідомила, що комісія з відбору завершила роботу, кандидати на посади заступників пройшли перевірку, а накази про їхнє призначення підписано.

Імен вона не назвала, але ввечері на сайті з'явилися Олександр Бабіков, який став першим заступником директора ДБР, а також Олександр Соколов - заступник голови відомства.

Інформація про можливе призначення Бабікова з'являлася раніше. Так громадська організація "Сім'ї Героїв Небесної сотні" виступила проти призначення Бабікова через конфлікт інтересів.

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Водночас у своєму зверненні Венедіктова запевнила, що жодного конфлікту інтересів не буде, а критика призначення Бабікова є "маніпуляцією".

"Про маніпуляції "заступник голови ДБР, адвокат Януковича розслідуватиме справи Майдану" - я неодноразово підкреслювала і повторюю ще раз, щоб громадськість була впевнена в неупередженості: підрозділ у справах Майдану підпорядкований виключно директору ДБР, обов'язки якого сьогодні виконую я. Вжито всі передбачені законом заходи, спрямовані на недопущення конфлікту інтересів", - сказала вона.

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