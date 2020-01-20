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20.01.20 23:13

Ексадвокат Януковича Бабіков став першим заступником голови ДБР

Колишній адвокат Віктора Януковича Олександр Бабіков став першим заступником директора Державного бюро розслідувань.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідна інформація з'явилася на офіційному сайті ДБР.

Ще вдень 20 січня в розділі керівництво була інформація тільки про тимчасову виконуючу обов'язки директора Бюро Ірину Венедіктову.

Однак, у своєму відеозверненні вона повідомила, що комісія з відбору завершила роботу, кандидати на посади заступників пройшли перевірку, а накази про їхнє призначення підписано.

Імен вона не назвала, але ввечері на сайті з'явилися Олександр Бабіков, який став першим заступником директора ДБР, а також Олександр Соколов - заступник голови відомства.

Ексадвокат Януковича Бабіков став першим заступником голови ДБР 01

Інформація про можливе призначення Бабікова з'являлася раніше. Так громадська організація "Сім'ї Героїв Небесної сотні" виступила проти призначення Бабікова через конфлікт інтересів.

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Водночас у своєму зверненні Венедіктова запевнила, що жодного конфлікту інтересів не буде, а критика призначення Бабікова є "маніпуляцією".

"Про маніпуляції "заступник голови ДБР, адвокат Януковича розслідуватиме справи Майдану" - я неодноразово підкреслювала і повторюю ще раз, щоб громадськість була впевнена в неупередженості: підрозділ у справах Майдану підпорядкований виключно директору ДБР, обов'язки якого сьогодні виконую я. Вжито всі передбачені законом заходи, спрямовані на недопущення конфлікту інтересів", - сказала вона.

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