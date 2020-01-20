У Польщі створюють кризовий штаб для реагування на псевдоісторичні заяви Путіна

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на польське радіо Rmf24.pl.

Кризовий штаб створюється напередодні виступу президента РФ Путіна 23 січня в Єрусалимі під час святкування 75-річчя звільнення гітлерівського концтабору Аушвіц.

"У канцелярії президента буде створено штаб, що складається з експертів з питань масової комунікації та істориків. Їхнім завданням буде виявлення по гарячих слідах брехні Володимира Путіна", - зазначає радіо.

Як додається, з цього приводу Дуда також дасть інтерв'ю декільком польським ЗМІ.

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Крім того, в ізраїльській та американській пресі з'явиться серія платних статей, які мають показати польську версію історичних подій.

Як зазначає видання, Москва знає про плани Варшави, а тому не можна виключити, що вона спробує їм протидіяти.

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Як повідомлялося, президент РФ Путін на пресконференції 19 грудня, а згодом, 24 грудня, на колегії міноборони заявив, що СРСР не окуповував Польщу у вересні 1939 року, а просто ввів туди свої війська, оскільки влада вже не контролювала ситуацію. Російський лідер також стверджував, що Польща раніше сама була агресором, захопивши восени 1938 року частину Чехословаччини. Крім того, Путін заявляв, що приводом до початку Другої світової війни був не пакт Молотова-Ріббентропа, а Мюнхенська угода 1938 року. Останнього довоєнного посла Польщі в Німеччині Юзефа Ліпського він назвав "сволотою й антисемітською свинею".

МЗС Польщі висловило протест з приводу заяв Путіна і його намагання переписати історію та виправдати сталінський тоталітаризм. Згодом до міністерства було викликано посла РФ, йому було висловлено протест із приводу цих заяв.

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