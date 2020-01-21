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21.01.20 08:11

На цей рік передбачена достатня сума на заходи щодо психологічної реабілітації ветеранів, - Коляда

Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України самостійно визначатиме всіх суб'єктів, що надають послуги з реабілітації ветеранам і членам їхніх родин.

На цей рік передбачена достатня сума на заходи щодо психологічної реабілітації ветеранів, - Коляда

Про це керівниця відомства Оксана Коляда заявила під час наради з представниками Житомирської облдержадміністрації, ветеранами, членами їхніх родин та ветеранськими громадськими організаціями, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Ми самі визначатимемо, які медичні заклади надаватимуть послуги, а ми будемо їх сплачувати. У державі на цей рік передбачена достатня сума на заходи з психологічної реабілітації, яку ми сплачуватимемо за дійсно якісну допомогу", – зазначила Оксана Коляда.

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Під час засідання обговорили питання соціальних пільг, передбачених у новому законопроєкті про ветеранів. Оксана Коляда розповіла про новий підхід, зокрема в частині забезпечення житлом ветеранів. Також вона закликала ветеранські громадські об'єднання активно починати і реалізовувати власні проєкти й отримувати на них фінансову підтримку з бюджету.

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