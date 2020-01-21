Проєкт закону про дезінформацію потребує проведення краш-тесту, - Бородянський

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський в інтерв'ю "Детектор медіа".

"Цей законопроєкт потребує краш-тесту... І я б хотів, щоб адвокати, юристи разом зі StopFake, з вами (журналістами. - Ред.), з іншими організаціями, які займаються дослідженням дезінформації, і провели цю систему через краш-тест", - зазначив міністр.

Бородянський зауважив, що законопроєкт розробляли протягом двох місяців інтенсивної щоденної роботи професійних юристів. "Зараз подивимося, як цей законопроєкт буде поліпшуватися", - наголосив він.

За словами міністра, в законопроєкті багато запобіжників, щоб захистити професійного журналіста, якщо він чесно виконує свої обов'язки.

Нагадаємо, на 28 січня призначено наступний етап публічного обговорення законопроєкту про дезінформацію.

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