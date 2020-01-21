Один український воїн загинув, одного - поранено. За добу - 10 ворожих обстрілів, зокрема із заборонених мінометів, - штаб ОС

Про це йдеться у зведенні штабу ООС станом на 07:00 21 січня 2020 р., передає Цензор.НЕТ.

"П’ять обстрілів по наших позиціях відкривалися в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме: неподалік населеного пункту Павлопіль – з ручного протитанкового гранатомета; поруч із Мар'їнкою – із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; у районі населеного пункту Опитне – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу Водяного – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; неподалік Новотроїцького – з підствольного гранатомета та стрілецької зброї", - йдеться у звіті.

"П'ять ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме: поблизу Травневого – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поруч із Луганським – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; тричі неподалік населеного пункту Оріхове – із гранатометів різних систем та 120-мм мінометів противник випустив 17 мін", - додали в штабі ОС.

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На жаль, учора, 20 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один зазнав поранення.

Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає.