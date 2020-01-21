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21.01.20 07:40

Рада може взятися за скорочення кількості нардепів на наступній сесії: рішення Конституційного Суду вже є, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що парламент вже на наступній сесії може розглянути зміни до Конституції щодо зменшення кількості нардепів.

Рада може взятися за скорочення кількості нардепів на наступній сесії: рішення Конституційного Суду вже є, - Разумков

Про це заявив Разумкова в ефірі "Свободи слова" на ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

За його словами, парламентарії можуть ухвалити законопроєкт №1017, який передбачає зменшення кількості народних обранців до 300 і введення пропорційної виборчої системи.

"Думаю, що так. Є рішення Конституційного Суду", - сказав голова Ради.

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Також спікер висловив жаль з приводу того, що Конституційний Суд повернув законопроєкт про позбавлення мандатів нардепів-кнопкодавів і прогульників.

"І особисто мені шкода, що саме так. Я вважаю, все ж таки, якщо народний депутат кнопкодавить або не виконує своїх функцій, то йому нема чого робити у Верховній Раді, хай ідуть займатися чимось іншим", – заявив голова парламенту.

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Наступна сесія Верховної Ради почнеться 4 лютого.

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