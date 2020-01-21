Рада може взятися за скорочення кількості нардепів на наступній сесії: рішення Конституційного Суду вже є, - Разумков

Про це заявив Разумкова в ефірі "Свободи слова" на ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

За його словами, парламентарії можуть ухвалити законопроєкт №1017, який передбачає зменшення кількості народних обранців до 300 і введення пропорційної виборчої системи.

"Думаю, що так. Є рішення Конституційного Суду", - сказав голова Ради.

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Також спікер висловив жаль з приводу того, що Конституційний Суд повернув законопроєкт про позбавлення мандатів нардепів-кнопкодавів і прогульників.

"І особисто мені шкода, що саме так. Я вважаю, все ж таки, якщо народний депутат кнопкодавить або не виконує своїх функцій, то йому нема чого робити у Верховній Раді, хай ідуть займатися чимось іншим", – заявив голова парламенту.

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Наступна сесія Верховної Ради почнеться 4 лютого.