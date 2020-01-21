Я категорично проти, - Арахамія про призначення ексадвоката Януковича Бабікова першим заступником голови ДБР

Про це Арахамія заявив в ефірі "Свободи слова" на ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Якщо запитуєте мою особисту позицію, я категорично проти (призначення Бабікова. – Ред.)… Я буду категорично не підтримувати таке рішення", - заявив він.

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За словами голови фракції "Слуги народу", спільну позицію фракції буде озвучено після засідання, оскільки зараз усі депутати працюють на округах.

Також він додав, що почув про це призначення вперше під час ефіру.

Нагадаємо, заступниками директора Державного бюро розслідувань стали Олександр Бабіков та Олександр Соколов. Бабіков працював у юридичній фірмі Aver Lex і захищав утікача Віктора Януковича.